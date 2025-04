VI Encontro Anual de Carros Antigos começa nesta sexta (18) em Ilhéus

Começa nesta sexta-feira (18) o VI Encontro Anual de Carros Antigos de Ilhéus. O evento segue até o domingo (20), no estacionamento da Avenida Cel. Misael Tavares, em frente à Caixa Econômica Federal, reunindo apaixonados por veículos clássicos, gastronomia e música.

A entrada será mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Realizado pelo grupo Old School Ilhéus, com apoio da Prefeitura de Ilhéus, o encontro contará com exposição de carros antigos, shows de rock e MPB, food trucks e espaço kids, garantindo diversão para todas as idades.