Viagem teste de novo trecho do metrô até Águas Claras/Cajazeiras 

Realizada nesta segunda-feira (26), a viagem teste do Tramo 3 da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSL) contou com a presença do governador Rui Costa. O novo trecho do sistema metroviário possui aproximadamente cinco quilômetros de extensão, a partir da estação Pirajá, com duas novas estações: uma em Campinas de Pirajá, nas imediações da Brasilgás, e a outra denominada Águas Claras/Cajazeiras, implantada na confluência da Avenida 29 de Março com a BR-324.

As novas estações, somadas às demais já em operação, totalizam 22 estações, em uma malha metroviária de 38 quilômetros, atendendo 340 mil passageiros por dia. A obra do Tramo 3 contempla ainda o Terminal de Integração ao lado da Estação Campinas de Pirajá, junto com o Terminal de Integração de Ônibus Urbano e Metropolitano em Águas Claras. A Estação Águas Claras/Cajazeiras ainda terá acesso à nova Rodoviária da capital baiana, figurando como um importante complexo de mobilidade da cidade.

Com obras iniciadas em abril de 2020, em meio à pandemia, a construção do Tramo III é destaque nacional deste ano, entre todas as obras metroferroviárias do Brasil. O investimento é de R$ 635 milhões, que serão revertidos em benefício de novos 40 mil passageiros por dia.

Ainda na ocasião, Rui Costa visitou as obras da nova Rodoviária de Salvador, em que foram investidos R$ 120 milhões. A construção ocupa um terreno de 127 mil metros quadrados, com 36 mil metros quadrados de área construída. A obra está na fase de montagem da superestrutura.