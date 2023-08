Viaturas do Corpo de Bombeiros são atingidas por veículo desgovernado

Na tarde deste domingo (6), duas viaturas do 18º Batalhão de Bombeiros Militar (18º BBM) em Teixeira de Freitas foram atingidas por uma carreta desgovernada, enquanto prestavam socorro às vítimas de um acidente de trânsito. A ocorrência aconteceu na BR 101, próximo à Prainha, em Teixeira de Freitas, e os dois veículos militares foram arremessados no Rio Alcobaça.

Com a queda das viaturas, dois bombeiros que estavam atendendo às vítimas também foram arremessados. Eles foram encaminhados para um hospital e o estado de saúde é estável.

Foto: Divulgação SSP

Entenda – os bombeiros do 18º BBM foram acionados para atender oito vítimas, das quais duas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, em um acidente de trânsito na ponte da localidade chamada Prainha, em Teixeira de Freitas. As viaturas foram atingidas por uma carreta desgovernada. As causas dos acidentes ainda são desconhecidas.

Os feridos foram levados para a unidade de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para a identificação das vítimas fatais e demais procedimentos legais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deram apoio à ocorrência.