A Assessoria de Comunicação do vice-governador João Leão informa que ele teve um mal estar durante a solenidade de homenagem aos 197 anos da Polícia Militar do Estado da Bahia, na Vila Militar, no Bonfim, na manhã desta quinta-feira (17).

O político, ainda segundo a assessoria, está sendo avaliado por uma equipe médica e conduzido à uma unidade de saúde. “Assim que o boletim médico for emitido daremos novas informações”, garante a assessoria.