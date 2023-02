Vice-Governador Geraldo Júnior participa do sucesso da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico

O vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), participou na sexta-feira, dia 10, da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico, tradicional festa patrimônio cultural e imaterial de Itabuna a convite do prefeito Augusto Castro (PSD). Ele esteve acompanhado do secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, Davidson Magalhães, e do superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo, Wenceslau Júnior.

Na Praça Laura Conceição, em frente à Catedral de São José, os blocos carnavalescos tradicionais

Ilê Axé Odara – Baianas, Tabokas Rock, Afro Encantarte, Casados I…Responsáveis, Maria Rosa, Os Dez Casados e Mendigos de Gravata se concentraram. De lá saíram em cortejo pela Avenida Duque de Caxias, onde estava o Bloco Hora-Extra, em direção ao Beco do Fuxico com fantasias coloridas, diversidade de ritmos.

Na avenida, o vice-governador Geraldo Júnior, o prefeito Augusto Castro e comitiva se juntaram aos foliões que foram hospitaleiros e recepcionaram com alegria as autoridades. Entre sambas-de-roda, axé-music, marchinhas carnavalescas, rodas de capoeira e cânticos de matriz africana os blocos seguiram as baianas munidas com água de cheiro e alfazema em potes e flores para efetivar a lavagem.

Os foliões e espectadores, que desde as 14 horas já se concentravam no Beco do Fuxico, entre goles de cerveja e bebidas quentes no bar Fuxicaria e em isopores, com tira-gosto de churrasquinhos oferecidos pelos ambulantes, abriram passagem ao cortejo. Sob a regência de Gildo Soares (Pai Gildo), do Terreiro Ylê Axé Odoié, do Bairro São Roque, atabaques deram tom festivo à lavagem às 18h30min.

Em seguida, no beco perfumado houve o desfile dos oito blocos que arrastaram a multidão com seus diferentes ritmos carnavalescos em direção ao Circuito Beira-rio onde a as apresentações de artistas e bandas aconteceu, tendo na abertura o show de rock da banda Pecados Capitais.

Os roqueiros agitaram o público com repertório variado com sucessos desde a década 60, com homenagens a grandes nomes como Bill Halley, Chuck Berry e Elvis Presley, e também trouxeram músicas de bandas nacionais como Barão Vermelho, com o sucesso “Maior Abandonado”, Raul Seixas, Mutantes, Raimundos, RPM, Titãs, Legião Urbana, etc.

Sob o comando de Pierre Onassis, cantor e compositor baiano, a banda Afrodisíaco, empolgou o público com um show memorável por onde desfilaram clássicos da axé-music, o que levantou a energia da galera com as mais famosas músicas do seu repertório: Vixe Mainha, Rosa, Tá escrito e canções de outros compositores como Carlinhos Brown, Luiz Caldas, Asa de Águia…

“É uma relação de amor e carinho, um prazer participar dessa festa dos 42 anos do Beco do Fuxico. Muita coisa da minha vida começou aqui em Itabuna. Só tenho a agradecer a Prefeitura de Itabuna por participar desse momento”, disse aos repórteres o cantor Pierre Onassis, na coletiva na Sala de Imprensa anexa ao palco 360º. Ao final, ele foi cumprimentar pessoas com deficiência que ganharam da Prefeitura e da FICC um fronts page com vista privilegiada do palco.

Os relógios marcavam 22h20min quando o furacão Tony Sales, liderando a banda Parangolé, subiu ao palco para delírio das mais de 50 mil pessoas que lotavam a Alameda da Juventude e Avenida Firmino Alves, na Beira-Rio. Por mais de duras horas ele lembrou sucessos antigos como Tchubirabirom, Open Bar, Pagodão, Ela não quer guerra com ninguém, O Encontro e Bombeiro arrancando gritos, aplausos e vibração do público.

Um forte sopro de vento, depois de dias intensos de sol e calor, prenunciou chuvas que finalmente chegaram restando pouco mais de meia hora para o fim do show que deixou Tony Sales e banda satisfeitos. “Cara, o que é isso? Valeu, Itabuna. Um beijão para todos”, exclamou em agradecimento. Mesmo sob a chuva, a maioria não arredou o pé. Ao contrário, passou a dançar e cantar ainda mais.