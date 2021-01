Vice-presidente da Câmara, Sivaldo Reis lembra início como office-boy

O vereador Sivaldo Reis (PL), de 39 anos, eleito primeiro vice-presidente da Câmara de Itabuna, avalia a trajetória até este momento de ascensão na política. Graduando em administração de empresas, foi servidor da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz) por 22 anos e conta que começou a trabalhar ainda menino, aos 13 anos, como office-boy naquela instituição.

Teve, inclusive, que pedir exoneração quando abraçou a carreira política, há quatro anos. Questionado sobre como encara o início do mandato, após um pleito tão concorrido, ele definiu: “É um motivo de muita alegria; lutei bastante nos últimos quatro anos com minha equipe, era um sonho antigo ser um líder, um representante desta cidade. Deus me abençoou com uma votação expressiva, de 1.389 votos”, observou.

Ele falou, ainda, da expectativa como integrante da Mesa Diretora e do trabalho a ser desenvolvido pelos próximos anos. “Veio este convite para fazer parte da Mesa junto com Erasmo [Ávila], amigo de longa data. Estamos preparados para encarar de frente esta nova atividade, ser um líder, um militante, honrar a aceitação do nosso nome e fazer um bom trabalho junto com toda equipe”, frisou.

Para o edil, o cenário com novas representações traz ares animadores. “Foram votados vereadores comprometidos com a sociedade de modo geral, com vontade de trabalhar, é uma gestão nova e os dois poderes pensando em Itabuna – Executivo e Legislativo – com certeza a cidade tem a ganhar. Vamos fazer um mandato brilhante e representar bem a oportunidade concedida pelo povo”, declarou, confiante.