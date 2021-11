Vídeo do Governo da Bahia vence Prêmio Profissionais do Ano na Globo

O vídeo “Naquela Mesa”, que faz parte de uma das campanhas publicitárias do Governo do Estado da Bahia para conscientizar sobre os fortes efeitos da pandemia de Covid-19, é um dos vencedores do 43° Prêmio Profissionais do Ano.

Trata-se de uma honraria organizada pela Rede Globo e considerada por muitos o maior prêmio da propaganda brasileira.

A divulgação dos vencedores aconteceu sexta-feira (19), e consagrou o vídeo baiano na categoria nacional “Valor Social”.

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N6K4IOYThS0