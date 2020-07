Vigilância Epidemiológica de Itabuna realiza 800 atendimentos por dia

O trabalho da Vigilância Epidemiológica de Itabuna tem se mantido num ritmo intenso pelo fato de a cada dia surgirem novos casos suspeitos da COVID-19 no município. Cerca de 800 atendimentos, entre monitoramentos e resultados, são realizados pela equipe da Vigilância Epidemiológica (VIEP). Em relação às coletas diárias, são realizados em média 300 testes rápidos e 80 testes PCR – este último se trata de um teste mais específico para detecção da COVID-19.

Vale ressaltar que na próxima semana serão realizados 700 testes rápidos com os funcionários de farmácias, e 160 profissionais do Setor Operacional da Prefeitura de Itabuna. Para ser submetido ao teste para detecção da COVID-19, de acordo com Nota Técnica do Ministério da Saúde, é preciso que a pessoa atenda a alguns critérios. Para o teste rápido: pacientes com quadro clínico-epidemiológico compatível com a COVID-19; profissionais de segurança pública e de saúde em atividade, independente dos sintomas.

Também pode ser submetido ao teste rápido, contato domiciliar de profissional de saúde ou de segurança pública em atividade independente dos sintomas; e pessoas com 60 anos ou mais, sintomáticos ou não, residentes em instituições de longa permanência de idosos ou portadores de cormobidades de risco para complicação COVID-19. Já para o Teste PCR, o mais específico, pacientes com síndromes gripais; pacientes internados com suspeita da COVID-19; e pacientes com síndrome respiratória aguda grave.

Também devem ser submetidos profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de COVID-19, ou que tiveram contato com casos confirmados da doença, mesmo assintomáticos; pacientes que foram a óbito com suspeita da doença, cuja coleta não pôde ter sido realizada em vida; e indivíduos institucionalizados durante investigação de surtos da COVID-19.