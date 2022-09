Vigilância Sanitária reforça a importância do Selo de Qualidade para carnes

Dois açougues de Itabuna já receberam o Selo de Garantia de Qualidade de Carnes bovina e suína, emitido pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) em parceria com a Prefeitura de Itabuna por meio da Divisão de Vigilância Sanitária (VISA), do Departamento de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde.

A certificação é concedida para açougues que seguem rigorosamente um padrão de qualidade desde a sua origem, passando pelos processos de produção e venda. A coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária, Yeda Lomes, explica que para receber o selo é preciso que o açougue solicite a inspeção da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (ADAB) e da Vigilância Sanitária.

A inspeção vai desde o abate do animal até a chegada aos açougues. “Durante a inspeção observamos a estrutura física do açougue, acondicionamento do produto, refrigeração, entre outras normas de higiene”, completa a coordenadora da Vigilância Sanitária.

De acordo com Yeda Lomes, até o momento dois açougues receberam o Selo de Qualidade que é assinado pela Vigilância Sanitária e ADAB. “A certificação é muito importante porque assegura aos clientes que o produto é de qualidade e que não apresenta nenhum risco para a saúde”, alerta. Ela encerra informando que no mês de agosto um estabelecimento comercial foi interditado por não cumprir as normas de higiene e acondicionamento dos produtos.