“Vigilhão Madureira Jovem” promete reunir centenas de fiéis no próximo sábado

No próximo sábado (18), acontece o ‘Virgilhão Madureira Jovem’, a partir das 22h, no Centro de Convenções, localizado na Avenida Soares Lopes. Com apoio da Prefeitura de Ilhéus, o evento promete levar atrações musicais e sermões especiais para centenas de fiéis de toda a região. Sob o tema “Faz de Novo”, baseado no texto bíblico de Habacuque, a vigília vai proporcionar uma madrugada de louvor e adoração com apresentações de artistas do cenário nacional.

Entre as principais atrações musicais estão a cantora Kellen Byanca e os cantores, Luã Freitas e Joab Pires, além dos sermões ministrados pelo pastor Isaque Valverde. O evento também vai contar com a ministração e participação musical do Ministério Ekklesia, Jorge Luiz, Sérgio Nogueira, Fagner Santos, Kaique Brito e Wilian Uallace. Para participar, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

“É um evento em que os jovens terão um grande encontro com Deus, com os amigos e a família. Nosso objetivo é deixar Deus atuar em suas vidas para que eles sejam exemplos neste mundo, fazendo a diferença por onde passarem”, explicou Crisnanda Silva, organizadora da iniciativa.

O evento também conta com o apoio do presidente regional, pastor Gilmar Carvalho e da pastora Erivânia Carvalho, Sandes Correspondente e dos vereadores Nery Santana, Jerbson Moraes e Abraão.

Entrada: 1 kg de alimento não perecível