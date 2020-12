Vila dos Ursos mantém magia do Natal no Shopping Jequitibá

Mesmo em tempos de pandemia e com todas as alterações que isso implicou no convívio social, a magia do Natal está presente no Shopping Jequitibá em Itabuna. Em 2020, o shopping lançou a campanha “Natal da esperança na Vila dos Ursos”, com uma decoração especial na praça central, piso superior e lounge da C&A.

O bom velhinho, Papai Noel, que durante 20 anos faz parte da programação do Shopping , esse ano , por causa da pandemia, ficará em casa , mas o Urso Jota está presente no piso superior recebendo cartinhas de amor e desejo natalino e servindo de elo de ligação com o Bom Velhinho. As crianças, obedecendo as normas de distanciamento, podem entregar cartas e tirar fotos com o urso.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Toda a estrutura da decoração natalina do shopping está dentro de rígidos protocolos, com sinalização de cenários, circulação de clientes acompanhada por um colaborador do empreendimento, com o acesso de uma família por vez e desinfecção permanente dos ambientes e limite de tempo para fotos.

Também por conta da pandemia, a tradicional programação especial de Natal teve que que ser suspensa, mas todas as lojas prepararam decorações natalinas, oferecendo um mix completo de artigos para presentes e promoções para os clientes.

Desde que foi reaberto, o Shopping Jequitibá mantém um intenso trabalho de adequação dos espaços e desinfecção dos ambientes para receber clientes, colaboradores e fornecedores. Foi adotado um rigoroso protocolo de higienização, que reforçou as ações preventivas à Covid-19, contemplando cuidados pessoais, higienização e acessibilidade. As medidas estão de acordo ao protocolo desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, referendado pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers), e validado por especialistas do Hospital Sírio Libanês.