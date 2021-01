Vila Olímpica ganha novo aspecto com roçagem e limpeza

A Superintendência de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura de Itabuna, conclui nesta sexta-feira (8), a roçagem, capina e poda de árvores da área externa da Vila Olímpica iniciado há três dias. Os serviços são importantes pela limpeza que proporciona e por abrir espaços para a requalificação do equipamento municipal dedicado ao esporte e ao lazer em breve.

A limpeza da área agradou ao secretário de Esportes e Lazer, o vice-prefeito Enderson Guinho (Cidadania), que divulgou em suas redes sociais o início de uma plano de limpeza do parque aquático, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. A medida é emergencial, já que o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), realiza licitação para total requalificação da Vila Olímpica de Itabuna.

As obras foram tema de conversas em novembro do ano passado do prefeito Augusto Castro (PSD) com o titular da Setre, Davidson Magalhães, que o recebeu em visita de cortesia. As tratativas estão avançadas e tão logo o processo licitatório esteja concluído a requalificação deve ser iniciada.

Preparação para atendimento

O secretário Enderson Guinho revelou que assim que isto ocorrer, em breve a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai voltar a atender às atividades aquáticas, como hidroginástica e natação. Além disso, outros serviços do complexo esportivo voltarão a ser oferecidos à população.

“Não é uma reforma, mas a manutenção e limpeza da Vila Olímpica, cuja situação de abandono incomodava a população, principalmente os desportistas”, afirmou. Também serão feitas roçagem e manutenção do Estádio Luís Viana Filho, o Itabunão, e o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, no Bairro Urbis IV. A ação integra o Plano Emergencial determinado pelo prefeito Augusto Castro a cada secretaria.