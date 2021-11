Vilas-Boas vê chance real de atrair MDB para base de Rui e Wagner

O ex-secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, considera real a possibilidade de atrair o MDB para a base do governador Rui Costa e do senador Jaques Wagner no estado. Ele mantém conversas avançadas para se filiar ao partido, com objetivo de construir sua pré-candidatura a deputado federal, conforme explicou em entrevista ao Bahia Notícias, publicada nesta quinta-feira (11).

Segundo Vilas-Boas, esse é seu desejo e sua aposta. “Acredito nessa possibilidade. Se eu não acreditasse, não estaria apostando tanto nisso. Estou trabalhando para levar o MDB à base e, aí sim, eu poderia me filiar ao partido. É uma chance real”.

Aliança a reconstruir

Com grande capital político acumulado pelo sucesso da gestão na Secretaria da Saúde da Bahia (2015-2021), Fábio Vilas-Boas afirmou que a filiação ao MDB depende da reconstrução da aliança do partido com o governo baiano. “Estou aguardando uma conversa com o senador Jaques Wagner, para a gente ajustar detalhes. Quando ele estiver em Salvador, vamos sentar para dialogar”, acrescentou.

O ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB no estado, disse ao Bahia Notícias que Vilas-Boas será muito bem-vindo ao partido, caso sele a filiação. “É um grande quadro. Qualquer partido se engrandeceria com a presença dele. O convite foi feito. Ele colocou que, vindo para o MDB, vai lutar para apoiar Jaques Wagner”, declarou Lúcio.