Vinicíus diz que sua prioridade como deputado será a fiscalização dos recursos públicos

O candidato a deputado federal pelo Cidadania, Vinícius Alcântara (2323), escolheu como uma das prioridades para seu mandato o compromisso com a fiscalização dos recursos públicos que são destinados aos municípios, inclusive por meio de emendas parlamentares do Congresso Nacional. Atual vereador em Ilhéus, Vini (como é conhecido na cidade) diz que a população não merece mais o blá-blá-blá dos políticos de sempre, que estão no poder há mais de 30 anos e não modificam a vida das pessoas, tirando oportunidades de melhorias importantes na qualidade de vida de todos.

Vini conversou sobre este e outros temas da campanha durante uma entrevista ao radialista Gil Gomes, da Rádio Santa Cruz, em Ilhéus, na última terça-feira (23). “Ilhéus tem um potencial enorme de desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural. Mas isso tudo depende de articulação política, de um deputado que apresente emendas, consiga a liberação de verbas e fiscalize para onde está indo esse dinheiro, como está mudando a nossa vida, como pode ser multiplicado por mais. A gente nunca sabe onde são aplicados os milhões que Ilhéus recebe provenientes de recursos federais”, enfatizou o candidato.

A fiscalização das ações do governo municipal tem sido um dos focos do seu exercício de vereador. Diariamente, ele visita unidades de saúde e escolas, denunciando as péssimas condições das instalações, deficiências no atendimento médico à população, atos ilícitos e outras irregularidades. “Esse é o principal papel do parlamentar, seja em qualquer instância de poder, fazer com que o dinheiro que sai do bolso do cidadão de fato faça com que as políticas públicas aconteçam em nosso benefício e na transformação das cidades”.

Mais do que nunca, enfatiza Vini, é preciso saber votar e escolher representantes comprometidos com a ética e o fortalecimento do cidadão, para que as pessoas não precisem de favores políticos para ter acesso a serviços públicos de qualidade. “A força está com o eleitor, o cidadão. Acredito que a gente consegue, com a união do povo, fazer a transformação e obrigar os parlamentares que têm acesso a muitos recursos a de fato lutar para que tenhamos condições de viver com menos necessidades e possamos progredir junto com nossos filhos”.

Conheça mais Vinícius

Vinícius Alcântara é ativista ambiental, fundador do Grupo de Amigos da Praia (GAP), voluntário social e Policial Rodoviário Federal. Exerce um mandato de vereador independente e coletivo em Ilhéus, comprometido com a ética e fiscalização dos serviços públicos. Acredita que podemos e devemos participar da construção do nosso presente e futuro, da cidade que desejamos à Bahia que sonhamos, por isso, se candidatou para ser Deputado Federal.