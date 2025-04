Vinte e nove foragidos da Justiça são presos com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP

Vinte e nove fugitivos da Justiça baiana foram recapturados com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Segurança Pública (SSP) nas últimas 48 horas. Com mais essas prisões, a ferramenta já flagrou 643 foragidos nos primeiros quatro meses deste ano.

Os foragidos por estupro de vulnerável, homicídio, tráfico de drogas, estelionato, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e dívida por pensão alimentícia foram capturados nas cidades de Salvador, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Barreiras, Porto Seguro, Camaçari, Itaparica, Itabuna, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após alerta da plataforma tecnológica para flagrar os réus. Eles foram conduzidos à Polinter, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Desde a implementação, em 2019, a ferramenta já auxiliou na prisão de 3.029 fugitivos.

Texto: Jeferson Silva