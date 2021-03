Vinte toneladas de peixe serão distribuídas na Semana Santa em Itabuna

Vinte mil quilos de peixe começaram a ser distribuídos na manhã desta terça-feira (30), em 20 escolas de Itabuna por equipes da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. O alvo são famílias em situação de extrema pobreza do município.

Esta é a primeira ação do governo Augusto Castro na Semana Santa, retomando uma prática durante o período no município. Desde 2014, a Prefeitura não faz a distribuição do alimento, que traz um alento às famílias itabunenses necessitadas.

Um forte esquema de distribuição, logística e protocolos de segurança sanitária foi organizado pela Secretaria de Promoção Social, com o apoio de agentes da Guarda Municipal. A ação, que movimentou integrantes de toda a Rede de Apoio da Secretaria, está sendo coordenada diretamente pela secretária Andrea Castro.

São vinte escolas da rede municipal que estão funcionando até esta quarta-feira (31), das 08 às 14 horas, como ponto de distribuição do alimento.

“A distribuição é uma forma que nós encontramos para minorar o sofrimento dessas famílias. Ela vem sendo planejada pela equipe da Secretaria para atender ao maior número possível daqueles que mais precisam, sem intermediários, em um período que se pensa no próximo, como é a Semana Santa”, afirmou Andrea Castro.