Violência contra mulher pode ser denunciada pelo WhatsApp

Diante dos sucessivos casos de violência contra a mulher, foi lançado ontem (19) um número de WhatsApp para onde vítimas podem encaminhadas denúncias. O “Zap Respeita as Mina”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), é (71) 99909-9322.

Além de dar orientações sobre como denunciar e como obter uma medida protetiva de urgência, o número irá colocar a vítima diretamente em contato com o número 190, da Polícia Militar. Um recurso a mais para pedir socorro, uma vez que os casos vêm se tornando ainda mais frequentes – neste tempo em que muitas vezes ela precisa ficar isolada com o agressor devido à pandemia de coronavírus. Cabe esclarecer, ainda, que o contato entre a mulher agredida e a atendente será apenas por mensagem de texto.

Também é uma alternativa acessar o site da SPM-BA (www.mulheres.ba.gov.br), onde é possível encontrar um ícone do Zap Respeita as Mina. Ao se conectar, a pessoa digita o número correspondente à opção que deseja e obtém as informações e orientações de forma rápida. Mensagens também poderão ser encaminhadas às atendentes de plantão por meio de webchat.