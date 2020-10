Violência: homem flagrado dando surra na mulher

A polícia de Ilhéus procura Carlos Samuel Freitas Costa Filho, flagrado em um vídeo ontem (13) agredindo a mulher no meio da rua, no bairro Nelson Costa. Ele discutiu com a vítima e, em seguida, desferiu vários socos contra ela.

Esta é a décima primeira denúncia contra ele. Uma pessoa próxima, cuja identidade não será divulgada, relata episódios deste homem agredindo a própria mãe e roubando o dinheiro dela, devido ao vício em drogas.

Até a publicação desta nota, o acusado não tinha sido localizado.