Virada Ilhéus 2026 terá três dias de shows na Avenida Soares Lopes

A Prefeitura de Ilhéus lançou oficialmente, nesta quarta-feira (1º), o Virada Ilhéus 2026, o novo réveillon da cidade. A apresentação foi conduzida pelo prefeito Valderico Junior, no Cana Brava Resort, e contou com a presença da primeira-dama, Dra Thais Paula, da vice-prefeita Wanessa Gedeon, secretários municipais, vereadores, imprensa e representantes da sociedade civil.

Com o slogan “Seu Verão começa aqui”, a festa será realizada nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, na Avenida Soares Lopes, na mesma arena que sediou o Meu São João Amado. A proposta retoma a celebração do ano novo na cidade, após seis anos, e deve fortalecer a economia, gerar empregos e valorizar a cultura ilheense.

Segundo Valderico Junior, o réveillon marca um novo momento: “Estamos resgatando o protagonismo de Ilhéus como destino turístico e criando uma tradição que vai movimentar o comércio, a rede hoteleira e os serviços. O Virada Ilhéus é um investimento que impulsiona nossa cidade para o futuro”, afirmou.

O público poderá acompanhar uma programação diversificada, que reúne nomes da música nacional e talentos locais. Entre os artistas confirmados estão: Alok, Pablo, Belo, É o Tchan!, Manu Bahtidão, Parangolé, Marlus Viana, Via De Acesso, Berguinho, Andinho, Patrick Levi, Trio da Huanna, Thiago Aquino, Luan Costa e Tayná Agazzi.

Para receber moradores e turistas, o Virada Ilhéus contará com dois palcos em um só, garantindo maior visibilidade e melhor logística para os artistas. Um show de fogos com baixa emissão de sons marcará a chegada de 2026, em respeito às pessoas e aos animais. Além disso, o evento terá toda a infraestrutura necessária para dar conforto e segurança ao público, incluindo 170 barracas para ambulantes credenciados, suporte de saúde, sala de imprensa, áreas destinadas a táxis e carros por aplicativo, transporte acessível e espaço para pessoas com deficiência, estrutura de acolhimento à mulher, espaço para os filhos doa ambulantes, além de segurança reforçada, coleta seletiva, organização do trânsito e serviços de limpeza.

O lançamento do réveillon ocorre em um cenário de forte expansão do turismo no Brasil, que registrou crescimento de 62,3% no recebimento de turistas em comparação com o mesmo período de 2024. A expectativa é fazer de Ilhéus um dos destinos mais procurados do verão, impulsionando a economia regional.

O Virada Ilhéus 2026 inaugura uma nova tradição para a cidade e visa se consolidar como um marco de celebração, desenvolvimento e valorização cultural.

