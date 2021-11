Visita do governador a Ilhéus foi adiada para dezembro

Há previsão de chuvas intensas para toda esta semana em Ilhéus. Por isso, o governador Rui Costa adiou sua visita ao município de segunda-feira, 29, para o próximo dia 6 de dezembro.

Nesta nova data, Rui Costa vai inaugurar o Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio, acompanhado pela secretária da Saúde do Estado, Tereza Paim. A unidade vai funcionar como referência para toda a região sul da Bahia, em cirurgia pediátrica e parto de alto risco.

Com investimento de aproximadamente R$ 40 milhões entre obras e equipamentos, o hospital possui 105 leitos de internação, sendo 10 de UTI Neonatal e 25 de semi-intensivo, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências da região de Ilhéus, com funcionamento 24 horas, acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos pontos de atenção primária. A unidade tem ainda cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-hospitalar.

A secretária da Saúde do Estado explica que a nova unidade está estruturada para a assistência ao parto de risco, gestação de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal e cuidado intensivo e clínico às crianças. “Será garantido atendimento humanizado e resolutivo; acolhimento com classificação de risco; boas práticas e segurança na atenção ao parto, abortamento, nascimento e puerpério; atenção especializada em pediatria, além de certificação como ‘Hospital Amigo da Criança’”, ressalta Tereza Paim.

Além da realização de partos e da internação, o novo hospital ofertará atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. O serviço de pediatria está estruturado com equipes profissionais, instalações físicas e equipamentos adequados à prestação de assistência em caráter de urgência aos agravos mais prevalentes da criança e do adolescente, garantindo ainda procedimentos cirúrgicos (cirurgia geral e ortopedia), em caráter de sobreaviso e cuidados intensivos pediátricos.

A unidade funcionará também como um polo de desenvolvimento de ensino, reunindo formação acadêmica, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde.

O Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio faz parte de uma séria de investimentos que o Governo do Estado vem realizando na região sul do estado, onde a população já conta, entre outros serviços, com o Hospital Regional da Costa do Cacau e com a policlínica regional de saúde instalada em Itabuna. O governador também fez o anúncio da construção de uma policlínica regional de saúde em Ilhéus, o que ampliará a capacidade de atendimento especializado na região.

Ligação Ilhéus-Itabuna: caminho para o desenvolvimento

Com investimentos previstos de R$ 142,6 milhões, a nova via terá extensão de 18 quilômetros, duplicando a ligação entre as duas principais cidades do sul do estado e contribuindo para o desenvolvimento de toda a região, com o destaca o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti.

“A implantação do novo trecho de estrada vai permitir a melhoria do deslocamento entre ambos os municípios com mais conforto e segurança, pois passará a ser feito em um trajeto de mão única. Uma obra que beneficia mais de 511 mil moradores na região e facilitará o deslocamento para quem sai do sul baiano em direção ao oeste, meio oeste e extremo sul do estado. Isso contribuirá no escoamento da produção agrícola, principalmente de grãos em direção ao Porto do Malhado, em Ilhéus, no turismo do sul baiano e no transporte de minério da região de Brumado”, afirma o secretário.

Durante a viagem, o governador vai anunciar a realização de licitação para construção de quatro pontes e um viaduto, sobre o Rio Cachoeira, a serem implantados ao longo da via.