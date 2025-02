Visita guiada de vereadores às instalações do Novo Hospital de Base

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, realizaram uma visita guiada com os vereadores da cidade pelas novas instalações do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Hblem) na manhã desta terça-feira, 25. A inauguração da unidade hospitalar está prevista para o próximo dia 14 de março.

Hospital de referência que atende “portas abertas” a pacientes de toda a região pelo Sistema Único de Saéde (SUS), a unidade passou por um processo de reforma, ampliação e modernização por meio de uma parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria Saúde da Bahia (SESAB) e Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia (CONDER), com a Prefeitura de Itabuna.

Para o prefeito Augusto Castro, o Novo Hospital de Base consolida-se como um dos mais modernos e equipados do Sul da Bahia. “O nosso hospital municipal Luís Eduardo Magalhães representa um marco para a saúde pública de Itabuna e de mais de 100 municípios pactuados. Teremos um hospital moderno e preparado em estrutura, tecnologia e material humano para oferecer atendimento de qualidade”, destacou o prefeito.

Acompanharam a visita, o diretor-presidente da Fundação de Ateçnão à Saúde de Itabuna (FASI), João Omar Galvão, o diretor técnico-médico, Paulo Medauar, e o supervisor médico Fernando Alves Jr. Na oportunidade, eles lembraram que o Novo Hospital de Base recebe não só nova estrutura, mas novos equipamentos, mobiliários, entre outros materiais necessários ao bom funcionamento.

Entre os novos espaços estão: Pronto-Socorro, moderno; Centro Cirúrgico, com seis salas equipadas para todo tipo de cirurgia, a exemplo de neurocirurgia e ortopedia complexas, Centro de Telemedicina e um moderno Centro de Terapia Intensiva (CTI).

“Itabuna ficou durante muito tempo com nove com leitos e com o Novo Hospital de Base teremos 39 leitos de CTI, superando inclusive o Hospital Regional Costa do Cacau”, comemorou a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar.

A visita guiada também contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, Manoel Porfírio, que coordenou um expressivo grupo de vereadores juntamente com o Líder do Governo, Ronaldo Geraldo.