Vistoria confirma a previsão de inauguração da Vila Olímpica e Areninha da Fernando Cordier 

Uma vistoria realizada na tarde de quarta-feira, dia 21, nas obras de requalificação da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso Silva, no São Caetano, e de construção da Areninha Avenida da Fernando Cordier, no Berilo, que estão sendo executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), confirmou a previsão inicial de inauguração destes equipamentos esportivos no Dia da Cidade, 28 de julho.

Liderada pelo secretário Davidson Magalhães, titular da SETRE, a vistoria foi acompanhada pelos secretários municipais Almir Melo Jr, da Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), e José Alcântara Pellegrini, de Relações Institucionais e Comunicação (SERIN). Também estiveram presentes os engenheiros civis Christopher Santos e Marcos Andrade, diretor de operações da SUDESB, e Fábio Pinto, da construtora Metro.

Atualmente, está sendo finalizada a implantação do alambrado e arquibancadas, com previsão de implantação de grama sintética a partir de segunda-feira, a depender de o tempo firmar.

Segundo Almir Melo Jr, a empresa construtora trabalha na compactação do solo para a aplicação da grama.

“É uma obra importante que vai atender as necessidades de lazer e entretenimento de crianças, adolescentes e jovens no campo esportivo”, afirmou Melo Jr. Ele destacou ainda, que as chuvas constantes deste um ano e meio embora necessárias têm causado prejuízos à execução de obras públicas e particulares.

O titular da SERIN, José Alcântara Pellegrini, destaca que as obras de recuperação da Vila Olímpica e de construção das Areninhas Esportivas na Fernando Cordier e no espaço da antiga feira livre do Bairro Conceição representam um importante legado do secretário Davidson Magalhães para a cidade. “Além disso, se encaixam no Plano de Governo do prefeito Augusto Castro que na campanha prometeu recriar a Secretaria de Esportes e apoiar e dar o suporte necessário ao esporte”, lembrou.

Já o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, ficou satisfeito com o andamento das obras. “Nossa expectativa de entregar estes dois equipamentos esportivos à população itabunense, a Vila Olímpica e a Areninha, se confirmam. As maiores dificuldades estiveram relacionadas às questões climáticas que não nos deixaram trabalhar, inclusive no Campo do Futebol Amador”, comentou.

Ele disse que as obras em fase de conclusão serão entregues pelo governador Rui Costa e o prefeito Augusto Castro no próximo dia 28, incluindo um equipamento esportivo no Quartel do 15ª Batalhão da Polícia Militar, enquanto a Areninha, do Conceição, e o Campo Amador, em agosto. “Nossa expectativa é que o governador na semana que vem autorize a construção de mais duas Areninhas nos bairros Nova Ferradas e Lomanto”, afirmou.