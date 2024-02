Vistoria de táxis em Itabuna começa em março

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), em parceria com o Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte (SEST/SENAT) definiu que a vistoria anual da frota de táxis começa no próximo dia 5 de março e vai até o dia 5 de abril no município.

De acordo com o diretor de Transportes Wellington Santana a vistoria será realizada em duas etapas. A primeira fase consiste na participação dos profissionais dos táxis em um curso ministrado pela Diretoria de Educação para o Trânsito e pelo Setor Psicossocial da SETTRAN para os motoristas.

Entre outros temas, o curso vai oferecer aulas como DE Segurança no Trânsito, Direção Defensiva, Acidente de Percurso, Lei Seca, Cuidados com a Saúde Mental e Trânsito sem Estresses.

Já na segunda fase, serão avaliados: documentação do motorista, como CNH, RG atualizados, comprovação de quitação tributária, etc. e de propriedade do veículo automotor. No veículo, serão analisados: parte estrutural, higienização, cintos de segurança e faróis pelos Agentes de Fiscalização da SETTRAN.

Com a conclusão das duas etapas de vistoria, o proprietário do veículo ou o motorista de táxis receberá o Selo de Aptidão para o serviço que será afixado no pára-brisa dianteiro como certificação pela SETTRAN.