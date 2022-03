Vítima de acidente, médico Filipe Lacrose é sepultado em Ilhéus

Será sepultado na manhã desta segunda-feira (14), em Ilhéus, o corpo do médico endocrinologista Filipe Lustosa Lacrose, de 37 anos. Filho do cardiologista Antônio Lacrose, o jovem profissional foi vítima de acidente na noite de sábado (12), entre Ilhéus e Una.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro em que Dr. Filipe seguia capotou no Km 338 da BA-001, no trecho entre Ilhéus e Una. As causas do desastre ainda não foram esclarecidas.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância de Una, foi levado ao hospital, mas não resistiu. O enterro acontece no Cemitério Reviver.