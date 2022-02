Vítimas de enchente reforçam grito de socorro em Itabuna

É certo que ganharam o mundo as imagens da tragédia que encerrou 2021, após mais uma enchente histórica em Itabuna. Centenas de pais e mães de família perderam a casas, muitos deles ficaram somente com a chamada “roupa do corpo”. Agora, novamente ganham corpo os constantes protestos daqueles que sustentam não ter recebido os devidos auxílios para recomeçar.

E agora? A maneira mais comum de protestar (inclusive dividindo opiniões entre a população), é fechar rodovias, queimar pneus, impedir o fluxo de veículos e empunhar cartazes, para chamar a atenção das autoridades e negociar uma providência. Nesta sexta-feira (18), desde 6h30min, a manifestação foi realizada por cerca de 200 moradores de Ferradas e Nova Ferradas.

Eles conseguiram a presença do secretário de Relações Institucionais, Alcântara Pellegrini, e só encerram o protesto depois de representantes terem reunião com o prefeito Augusto Castro (PSD). Até então, o gestor tem dito que “são casos pontuais de pessoas que não conseguiram cadastro nos programas sociais devido a erros em documentos ou que os protestos teriam motivação política”.

O problema é o crescente e elevado número de pessoas com as mesmas reivindicações e a igual alegação de que não foram contemplados nesse tempo de emergência. Ao longo da semana, também ocorreram atos semelhantes (com vias interditadas) nos bairros Maria Matos (Rua da Bananeira), Sarinha Alcântara e Urbis IV.

Outro lado

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Itabuna sustenta ter aplicado critérios legais ao efetuar o cadastramento dos afetados pelas enchentes, por meio de duas equipes em momentos distintos. Além disso, fez o cruzamento de dados para certificar a veracidade das informações relatadas por cada uma das 3,5 mil famílias beneficiadas com o cartão do Programa Auxílio Recomeço.

“O Cartão Recomeço obedeceu às leis que regulam auxílios sociais, direcionando recursos públicos a famílias cujo perfil de vulnerabilidade atenda aos critérios legais”, diz a mensagem.

Na concessão do maior benefício dado às vítimas das enchentes que vêm ocorrendo em várias cidades do país, foram investidos R$ 7,773 mil em recursos próprios e R$ 2,727 milhões em doações de voluntários por meio do Pix da Defesa Civil Municipal, totalizando R$ 10,5 milhões.

“A avaliação dos supostos ‘prejudicados’ revelou que são pessoas que não preenchem requisitos para o benefício ou não entregaram a documentação necessária. Casos pontuais estão sendo avaliados”, informa. E acrescenta: “Com objetivos eleitoreiros foram orquestrados protestos agressivos e injustificáveis. A Prefeitura não vai se deixar chantagear por agentes infiltrados no movimento popular”.

Ao finalizar a Nota Pública, a Prefeitura de Itabuna diz que “a atual gestão continua aberta ao diálogo com todos que buscam soluções para as legítimas demandas da população e está tomando providências para que os fomentadores de tais protestos respondam por seus atos”.