O Vitória chegou à última rodada da série B do Campeonato Brasileiro ainda com chances de sair do Z-4. Mas nada deu certo, a começar pela derrota que sofreu em casa para o Vila Nova, que poupou diversos titulares ao priorizar a Copa Verde.

Mesmo que tivesse vencido, o time baiano não escaparia do rebaixamento, porque dependia de uma combinação de resultados, o que não aconteceu. Assim, o Vitória decepciona a sua torcida ao descer para a série C do Brasileirão, como ocorreu há 15 anos.