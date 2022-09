Vitória perto de subir para Série B do Brasileirão

Um gol de Tréllez, no primeiro tempo, deixou o Vitória bem pertinho de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, vencido pelo rubro-negro baiano por 1 a 0, no Barradão, foi disputado na tarde deste domingo contra o Figueirense.

Depois desta penúltima rodada, o Vitória passou para o segundo lugar, com oito pontos. No próximo sábado, pela última rodada, o time pega o Paysandu (não tem mais chances), fora de casa. E precisa vencer para garantir a vaga sem depender do resultado do jogo entre Figueirense e ABC, que também jogam no sábado.

A situação do Vitória está tão boa que até mesmo se a equipe perder para o Paysandu consegue se classificar. Para isso, é preciso que o Figueirense, seu concorrente direito e terceiro colocado, também não vença o seu jogo contra o ABC.