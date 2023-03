“Viver Melhor” oferece atendimentos e serviços gratuitos neste sábado

Uma manhã inteira de serviços e atendimentos gratuitos à população será oferecida através do Projeto Viver Melhor, neste sábado 11), das 8 horas às 11h30min. Atividade ocorrerá na quadra do Colégio Batista de Itabuna, localizada na Rua Duque de Caxias, no bairro Conceição.

Serão ofertados atendimento psicológico, aferição de pressão, teste de glicemia, treino funcional com personal trainer, recreação infantil, plantão do INSS e espaço para o atendimento ao Micro Empreendedor Individual

Os participantes contarão também com oficinas sobre o uso de mídias sociais (a pessoa terá que levar o seu aparelho celular), maquiagem, teatro, exercícios funcionais, meditação e orientação nutricional.

O objetivo do projeto é promover o autocuidado como forma de melhorar a qualidade de vida. A ação social é mais um projeto da Associação Beneficente e Cultural Teosópolis(ABCT), braço social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna

“Quando olhamos para a correria do dia a dia, descobrimos as consequências indesejadas que a falta de autocuidado pode ocasionar na vida das pessoas. Afinal, cuidar da saúde importa”, diz o Pastor Geraldo Meireles, um dos formuladores do projeto.

O professor Aurélio Macedo, presidente da Associação Beneficente de Cultura Teosópolis (ABCT), afirmou que essa é mais uma ação formatada objetivando ajudar a população. “Queremos realizá-lo periodicamente”, ressaltou.