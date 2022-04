Vivo reinaugura loja do centro de Itabuna com novo conceito em ponto de experiência ao cliente

A loja oferece degustação de produtos, como smartphones, smartwatches, acessórios de áudio, e-health, rastreadores, repetidores de sinal Wi-Fi, equipamentos de Casa Inteligente, entre outros.

Com a proposta de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes, a Vivo reinaugura, hoje, sua loja no centro de Itabuna, após passar por uma ampla reforma. Com 64,4m² o novo espaço conta com mais ambientes para degustação de serviços, smartphones e acessórios. A loja também está equipada com lixeira de descarte de resíduos eletrônicos do programa Recicle com a Vivo, que recebe dispositivos de clientes e não clientes da operadora e totem de água no Espaço Pet. A nova loja, a maior da cidade, segue o conceito de ponto de experiência, onde é possível degustar dos serviços com mais liberdade e com atendimento cada vez mais qualificado e humanizado. Os clientes também poderão contar com o atendimento do Vivo Guru, feito por consultores especializados em tecnologia da companhia. A Vivo possui outras 65 lojas na Bahia.

A Vivo sofisticou seu portfólio e atuação de mercado se transformando num hub de tecnologia e de serviços digitais. Da mesma forma, a loja Vivo do centro agora passa a ser um ponto de experiência no modelo one stop shop que permite, dentro de um ambiente tecnológico, atender a todas as necessidades dos clientes com comodidade e consultoria especializada dos colaboradores da Vivo. Alinhada à estratégia do Tem Tudo na Vivo, a loja passou a ser um local de descoberta, vivência, degustação e aquisição de produtos tecnológicos como dispositivos smarts e de Casa Inteligente, smartwatches, produtos de áudio, acessórios gamers, equipamentos de e-health, notebooks, tablets, assistentes de voz, lâmpadas, câmeras de segurança e sensores de segurança, entre outros, e ainda serviços, como a internet de ultravelocidade com o Vivo Fibra, rede Vivo Móvel e Serviços Digitais.

Desenvolvido pelo GAD, uma das mais importantes consultorias de Branding e Design do Brasil, o novo projeto da loja Vivo do centro permitiu que a área de atendimento fosse ampliada. O espaço também já conta com o Espaço Pet, ambiente que oferece estrutura para receber os animais de estimação de clientes e visitantes com ponto de apoio com água. Essa iniciativa converge para o Vivo Pets, movimento da marca com o objetivo de potencializar a conexão entre as pessoas e o universo pet, que já possui ações que incentivam e intermediam a adoção consciente de animais, além da incorporação de produtos pets no portfólio das lojas físicas, e-commerce e marketplace da Vivo e ainda a implantação da licença PETernidade a colaboradores da empresa que adotam cães ou gatos.

Sustentabilidade e tecnologia – O novo ponto de venda da empresa é paperless, ou seja, sem uso de papéis em sua operação, desde a assinaturas de contratos, material publicitário e informativo, e ainda oferece lixeira para descarte de resíduos eletrônicos por meio do programa Recicle com a Vivo, que recebe dispositivos de clientes e não clientes da operadora e dá a destinação correta aos componentes. Os clientes também poderão contar com o atendimento do Vivo Guru, feito por consultores especializados em tecnologia da companhia.

Comodidade e segurança – A loja conta também com o Vivo em Casa, lançado no início da pandemia em 2020 como canal para atendimento à distância e que já foi implementado em definitivo em todas as lojas físicas da Vivo. Por este meio é possível ser atendido, em um ambiente seguro e controlado, diretamente por um consultor da loja do centro via WhatsApp (número 73 9 99357031), tanto para aquisição de produtos e dispositivos tecnológicos como para solicitar e emitir a 2ª via de fatura; contratar e migrar serviços de Vivo Fibra, planos pré-pago, controle e pós-pago; contratar Serviços Digitais e realizar portabilidade. A Vivo está localizada na Avenida Cinquentenário, 902, Centro, com funcionamento de segunda à sexta, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 12h30.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, oferecendo uma experiência única e encantadora. Tenho certeza que quem visitar a loja vai encontrar todas as soluções que precisa seja em serviços, smartphones ou acessórios e constatar o nosso conceito ‘Tem Tudo na Vivo’”, afirma Karina Tenório, diretora da Vivo no Nordeste.