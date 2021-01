Vocal Harmony promove Live para beneficiar o GACC Sul Bahia neste sábado, 30

O Vocal Harmony Trio, grupo gospel, realiza neste sábado, 30 de janeiro, à partir das 20h, uma live musical com convidados, no intuito de anunciar o amor de Cristo através das canções, e também arrecadar doações financeiras e alimentos para manutenção do Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia.

O encontro musical acontecerá no canal do Vocal Harmony Trio, no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=xLKW_-pjcwg) e terá da presença dos cantores Laura Morena, Dílson e Debora, Cíntia Alves, Wesley Fonseca e Adriele Santana (Ministério Faces). Todos os artistas pertencem ao casting da Gravadora Novo Tempo, que pertence a Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Vocal Harmony Trio

O grupo é formado pelos jovens Júnior Tomáz, Jasmine Salomão e Tamires Santos. A ideia do trio nasceu em uma conversa entre amigos, na cidade de Ubaitaba, sul da Bahia. O desejo do grupo era anunciar o amor de cristo, transmitindo uma mensagem de esperança a todos, sem distinção de gênero, classe social, raça e credo, por meio da música. Através das canções, o trio encontrou a melhor maneira de compartilhar esse amor abundante que os alcançou e salvou. Hoje, residentes na cidade de Itabuna, os jovens conquistam inúmeros seguidores em suas redes sociais.

Gacc Sul Bahia

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia, há 23 anos, atende crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. O Grupo é especialmente direcionado ao atendimento de famílias de baixa renda, com a finalidade de garantir o direito ao tratamento do câncer com uma melhor qualidade de vida.

Ao longo desses anos o GACC Sul Bahia se tornou uma referência no Estado e recebe pacientes do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, abrangendo 202 municípios. Desde à sua criação, o Gacc já acolheu mais de mil famílias ofertando hospedagem, alimentação, medicação, transporte, encaminhamento para outros centros e cestas básicas para as famílias em intervalo de tratamento.