Você merece a confiança de quem ama?

Um dos principais pilares que compõem a base de toda e qualquer relação é a confiança, meu amado leitor. Logo, quando a confiança é quebrada, toda e qualquer relação fica trincada, rasurada, borrada, desequilibrada.

Ama quem confia. Confia quem sabe que tem um porto seguro, alguém que está ao lado e que pode contar, apesar de qualquer pesar. É confiável aquele que cumpre suas palavras, acordos, tratos. É confiável aquele que tem coerência entre suas intenções, falas, atitudes, posturas e ações. É confiável aquele que honra o que diz e que a palavra tem peso de verdade.

Agora eu te pergunto, meu caríssimo leitor: você tem pessoas em que pode confiar ao seu lado? E, ainda mais profundo, você é essa pessoa de confiança nas suas relações? Você age alinhado com o que prega e faz? É coerente em suas posturas?

Muitas vezes as pessoas perdem a confiança em nós por conta das mentiras que contamos, pelo muito gogó e pouca ação, sabe? Lembre que até papagaio fala e reproduz o que é esperado dele, então o que é esperado de você, um adulto funcional, é coerência.

Mas também outras vezes deixamos de ser pessoas confiáveis por mera desatenção nossa. Ninguém espera que a gente fique dizendo aos amigos, familiares e círculos de convivência que se é irresponsável, imaturo muito menos que a gente acate e confirme adjetivos que são grudados pelos outros como rótulos.

Devemos sempre conversar, dizer o que nos incomoda, o que não gostamos com as pessoas que amamos em particular, mas sempre defendê-las em público.

É essa base segura que faz com que as pessoas contem com a gente, confiem em nossa presença, lembrem de nós quando precisam de ajuda, saibam que somos adultos de valor. Reconheçam e validem isso em nós! Assim se constrói uma relação harmoniosa, sólida, madura, estável.

Todos nós cometemos erros, somos imperfeitos, escorregamos na casca de banana e vacilamos com quem a gente ama, faz parte da vida e é importante a gente tirar esse chicotinho da perfeição do lombo. Mas, por outro lado, é valioso mirarmos a perfeição, estarmos cada vez mais dispostos e em busca de sermos pessoas mais coerentes e confiáveis.

É necessário ouvir mais, julgar menos. Dialogar mais, buscar entender o que acontece do outro lado e segurar a onda quando a vontade é de soltar os cachorros quando o outro comete um deslize. Você pode ser deliciosamente surpreendido, meu amado ser me lê aí do outro lado.

Para encerrar esta coluna eu te convido a fazer um pequeno exercício de percepção, uma meta para a sua semana. Tente passar a semana inteirinha que Deus dá sem pensar mal de você ou das pessoas que te são importantes. Pode buscar entender alguma questão, problema, desafio que te surja, mas sem julgamento e muito menos alimentar a vozinha que te desqualifica aí na sua cabeça.

Esteja atento!

É estabelecendo uma relação de confiança com nós mesmos, sabendo e internalizando nossos valores, que conseguimos ser cada vez mais confiáveis para as outras pessoas.

Tudo começa da pele pra dentro.

Mariana Benedito – Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito