“Você no centro do cuidado” é tema do Mutirão do Diabetes de Itabuna 2021

Em um evento na noite de quarta-feira (3) no auditório do Hospital Beira Rio, foi apresentado o projeto do Mutirão do Diabetes de Itabuna 2021, que acontece de forma híbrida pela segunda vez.

Há 17 anos, o Mutirão mobiliza colaboradores, moradores, médicos e instituições na prevenção e controle ao diabetes. Foram 15 edições que aconteceram no formato tradicional, inspirando mais de 25 municípios espalhados pelo Brasil a realizarem o evento.

Desde 2020 foi necessário adaptar ao cenário da pandemia da Covid-19, onde foi utilizado um modelo de atendimento diferente, com protocolos de segurança, triagem, pré-agendamento e ajuda dos órgãos de saúde da cidade, modelo esse que foi chamado de Unidos Pelo Diabetes em Ação.

Neste ano a ação acontece da mesma forma, mas com um alcance maior, e o tema da campanha é ‘Você no centro do cuidado’, mostrando à população a importância de levar a saúde a sério, fortalecendo a ideia de que o controle e prevenção estão em nossas mãos.

APOIO DA PREFEITURA DE ITABUNA

O médico Rafael Andrade, presidene da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão, destacou que, assim como foi em 2020, o evento só atende mediante agendamento, que já foi realizado em parceria com a Secretaria de Saúde de Itabuna. “É importante porque diminui as filas, melhora os acessos e conseguimos rastrear as complicações com mais agilidade e com a pandemia ficamos restrito com essa ajuda, que tanto a nossa sociedade precisa”, disse o médico.

Entre as diversas representatividades da sociedade, esteve presente também o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), o professor Alessandro Fernandes, que ressaltou a parceria entre a Universidade e a ONG Unidos pelo Diabetes. “A pandemia tem nos causado dores, mas a diabetes também, então não podemos negligenciar, o diabetes é uma ameaça à vida das pessoas e precisamos também combatê-lo. A Uesc sente orgulho de ser parceira nessa ação de grande alcance social”, disse o reitor.

Representando as entidades ligadas ao setor comercial e empresarial do município, Mauro Ribeiro que é presidente da Associação Comercial de Itabuna (ACI) citou o sucesso do formato do mutirão, mesmo diante da pandemia. “É importante essa parceria, onde o comércio ‘se veste de azul’ durante esse mês inteiro, e estamos aqui para fortalecer isso”, pontuou.

Os vereadores Israel Cardoso (PTC) e Francisco Gomes (PSD) também estiveram presentes no lançamento representando a Câmara de Itabuna. Já no poder executivo, o vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer Enderson Guinho, a secretária de Saúde Lívia Mendes e a sub secretaria Lânia Peixoto, marcaram presença no evento.

A doutora Lívia falou sobre o trabalho que vem sendo feito ao longo desses 17 anos. “Esse apoio da Prefeitura de Itabuna só vem acrescentar, para que a gente possa coordenar melhor as ações, principalmente nesse tempo de pandemia, e ano que vem esperamos realizar um grande evento”, disse Lívia.

Vale ressaltar que todos os atendimentos do mutirão já foram agendados previamente via Secretaria de Saúde de Itabuna e não haverá atendimento no local, ou seja, quem não está incluído no agendamento não será atendido no mutirão.

O projeto da ONG Unidos Pelo Diabetes não abre mão de cuidar das pessoas, mesmo em tempos difíceis. A missão é mostrar que é possível prevenir e controlar um problema que atinge tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo.