Você realmente cresceu?

Calma, meu amado leitor. Que você cresceu, seja um adulto e exerça uma atividade profissional, isso é muito provável. Até porque, onde eu sei, o público que lê esta coluna não é adolescente, muito menos criança. Mas a pergunta aí do título do artigo de hoje diz respeito ao amadurecimento emocional, psíquico. Você realmente se tornou adulto emocionalmente, meu amado ser que me lê aí do outro lado?

Eu acredito plenamente que amadurecer seja o processo de uma vida. É verdade. Não importa a idade cronológica que você tenha, ninguém está 100% livre de suas tendências, seus abismos emocionais, suas dores e medos. Com o passar do tempo, levando em consideração que nos dediquemos ao entendimento e desenvolvimento de nós mesmos, as questões internas vão ficando mais claras e, consequentemente, mais fáceis de serem identificadas e alinhadas. Mas repare como é um processo. As coisas precisam ser maturadas, assimiladas, para poderem dar novos frutos.

Pois bem, meu amado ser de luz, amadurecer emocionalmente demanda entrega, dedicação, coragem, integridade. Abandonar a fantasia infantil de que o mundo nos deve alguma coisa, de que as situações ofertadas pela vida não foram as melhores para o seu desenvolvimento, que seu pai deveria ser assim, que sua mãe deveria ser assada e que ambos deveriam ter feito mais é um caminho importante em direção ao mundo adulto real.

Estejam os seus pais vivos ou não, meu caro, é fundamental compreender que eles fizeram o que estava ao alcance deles, cada um deu o que estava disponível dentro de si. Porque avalie como a gente, muitas vezes, esquece que pai e mãe são seres humanos antes de serem nossos pais, não é? Cada um possui uma história, dores que a gente não faz ideia, medos e temores idem, porque eles também foram filhos. Então, o negócio é aceitar o que de mais valioso eles nos deram: a vida! E, se você está aqui hoje, lendo esta coluna, é porque muita coisa feita por eles deu certo.

Seguir pela vida que nos foi dada, honrando a história daqueles que fizeram com que estejamos aqui, sem julgamentos ou apontamentos, é um passo valioso nesta jornada. Nos amadurece internamente, nos faz perceber que a realidade é o que é, que ela está posta. Não adianta a gente querer mudar o que é. Isso é desejo infantil. Um adulto, mas realmente amadurecido emocionalmente, vive na realidade.

A realidade nos mostra que é preciso fazer o que precisa ser feito. Se a gente deseja chegar ao ponto x, é preciso passar pelos pontos a, b, c, d… é preciso ir adiante, nos dedicando ao que nos predispomos a fazer. Amadurecer emocionalmente é sair do mundo da fantasia de que as coisas deveriam ser como a gente gostaria que fossem. As coisas são como são, a nossa postura diante disso é que muda tudo.

Amadurecer emocionalmente é assumir a tarefa de cuidar de nossa própria vida. Parece óbvio, não é? Mas você, meu amado ser, realmente assumiu a tarefa de ser o melhor que você pode ser para si mesmo e para as pessoas que te cercam? Assumiu a tarefa de deixar um legado decente por onde quer que você passe? Assumiu a tarefa de servir e oferecer o melhor a quem você ama? Assumiu a tarefa de desenvolver valores onde quer que você esteja? Assumiu a tarefa de encarar a dureza da vida e fugir menos? Assumiu a responsabilidade de lidar com a realidade sem mais criar as suas fantasias de que deveria ser e quem me dera?

Bem-vindo ao mundo adulto. De verdade.