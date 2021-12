Você será lembrado pelo quê?

Eu não sei você, meu amado leitor, mas vai chegando o final do ano e me bate aquela velha reflexão sobre o que eu planejei realizar, sobre o que plantei, sobre o que colhi, sobre as surpresas da vida, sobre os aprendizados. Avalio as intenções que coloquei para este ano de 2021 e uma frase ressoa dentro de mim: querer não é suficiente.

Encher o coração de boas intenções é maravilhoso, até porque elas são o começo de tudo, a energia de movimento, o desejo pela mudança e conquista; mas não são o fim. As intenções precisam ser transformadas em ação, em serviço, em amor, em acolhimento, em postura, senão não valem nada.

Imagine só que exista uma pessoa ao seu lado precisando de ajuda, de socorro, de uma ação concreta. Você vai realmente ajudá-la em uma situação como esta apenas com bons pensamentos? Neste final de ano, ao refletir sobre o que passou, se você apresentou somente o desejo de fazer o bem, o certo, o honrado, o digno, o nobre sem, de fato, ações efetivas, sobra o quê, meu caro leitor? O ato não é só feito de intenção, mas de meio de realização e resultado. Qual o destino de todas essas intenções? O que foi germinado, florescido delas? Qual foi o resultado delas em sua vida? O caminho não se faz de querer, se faz de fazer!

As nossas ações são as únicas provas de que a gente viveu. Ninguém constrói algo de valor nesta vida, consolida uma personalidade, vive com amor e abundância, mantém um relacionamento estável e saudável, constitui uma família com base no compromisso e na harmonia somente com bons pensamentos, com boas intenções.

Chega um momento de nossas vidas em que é necessário – quiçá essencial! – que a gente pare, confronte e avalie tudo que fez durante a vida: as ações, o serviço, as realizações, os laços, os vínculos. De qual forma somos lembrados, o que é dito a nosso respeito, como as pessoas se referem a nós. E aí, meu amado ser que lê estas linhas neste exato momento, pode surgir aquela ideia: o que os outros pensam sobre mim não me diz respeito, o que elas acham diz sobre elas e não sobre mim. Calma, viu? Respire e tire essas armaduras.

Repare, quando a gente se arruma e vai conferir se está bonito se olhando no espelho, sabemos que a imagem refletida ali não é a verdadeira, não é exatamente como somos; depende do ângulo do espelho, da luz do ambiente. Mas, ainda assim, a imagem refletida naquele espelho é a melhor opção para a gente se enxergar naquele momento. Ou seja, para perceber se estamos servindo, sendo luz no caminho das pessoas, deixando um legado bacana, é preciso, sim, colocar esse espelho como sendo os olhos dos outros.

E, mais uma vez eu te pergunto, meu amado leitor, como você é lembrado pelas pessoas? Você, depois da sua morte, será lembrado pelo quê? Como você acha que será lembrado por seus pais? Se você tem marido, esposa, filhos, como acha que será lembrado por eles? Como você acha que será lembrado pelos seus superiores, subordinados, colegas de trabalho? Como você será lembrado pelos seus amigos mais próximos? A forma como você acha que será lembrado por todas essas pessoas te deixa satisfeito? Com o coração preenchido, com a sensação de que fez o que precisava ser feito?

É difícil pensar sobre tudo isso e não ficar com o coração pesado, não é? O que pode ser melhorado? Qual ponto negativo merece mais a sua atenção?

Agora o mais importante: o que você pode fazer agora, a partir de hoje, para que a vida tenha realmente valido a pena?