Volta à cadeia homem famoso por distribuir socos em mulher

Lembram daquele homem flagrado dando 11 socos na namorada, em plena rua de Ilhéus? Carlos Samuel Freitas Costa Filho, hoje com 34 anos, chegou a ser preso, ganhou liberdade provisória e … Voltou à cadeia na madrugada desta quarta-feira (5), acusado de agredir outra mulher, também naquela cidade.

O episódio que ganhou repercussão nacional foi exibido em outubro de 2020, quando um vídeo mostrou a verdadeira pancadaria que ele acertou no rosto da então companheira, no mês de junho daquele ano. A reunião de provas pela vítima levou à condenação do agressor.

Como era uma decisão passível de recurso, ele aguardava decisão final. Até aqui, de acordo com a Delegacia da Mulher, Carlos Samuel Filho tem 11 queixas. (Veja mais aqui)