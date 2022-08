Volta do Hospital São Lucas cria expectativa entre profissionais de saúde

A assinatura da ordem de serviço para ampliação do Hospital São Lucas nesta quarta-feira (17), com a presença do governador Rui Costa, cria expectativa entre enfermeiros e auxiliares/técnicos em enfermagem em Itabuna. Um deles é Raimundo Santana, um dos coordenadores do SINTESI (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Itabuna e Região).

Para o profissional, auxiliar licenciado da Santa Casa de Misericórdia, é extremamente positivo o cenário para retomada da unidade. “Nos últimos anos, vimos um declínio na saúde de Itabuna, com fechamento de hospitais; agora, o CEMEPI está funcionando de forma parcial, o projeto para volta do São Lucas … tem a expectativa para geração de empregos e para a comunidade”, afirma.

Embora ainda não haja como estimar o número de postos de trabalho a serem gerados, ele antevê que será mais do que os 90 empregos ligados àquele hospital, quando fechou as portas. “Anos antes, quando era uma parte SUS e outra particular, o São Lucas era uma referência importante em internamento, cirurgia até de alta complexidade”, recorda.