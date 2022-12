Volume de água começa a baixar, e ônibus voltam a circular

Ao contrário dos últimos dois dias, o domingo segue com chuva em menor volume no sul da Bahia. Em Itabuna e Ilhéus, por exemplo, o nível de água do rio Cachoeira começou a baixar. Assim, as consequências negativas da cheia tendem a diminuir nas áreas urbanas, bem como nas rodovias.

Neste novo cenário, o trânsito já voltou à normalidade, o que levou as empresas de transporte público a reiniciar suas atividades, suspensas ontem devido aos transtornos causados pela chuva. É o caso do Grupo Brasileiro, que, em nota, divulgou o retorno da circulação dos seus ônibus.

A seguir, a nota:

O Grupo Brasileiro, integrado pelas empresas Rota Transportes, Expresso Brasileiro e Viação Cidade Sol, informa que retomará as operações de transporte rodoviário de passageiros via BR-101, na tarde de hoje, dia 04 de dezembro de 2022. A previsão de retorno dos serviços é para as 15 horas, com a desinterdição da pista no trecho entre os municípios de Itagimirim e Itapebi.

Com a retomada das operações, será regularizado o serviço de transporte rodoviário na região Extremo Sul da Bahia, que está paralisado desde o dia 30 de novembro.

Itabuna, 04 de dezembro de 2022.