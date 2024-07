Web Rádio & TV CEEP do Chocolate integra comunidade escolar em Ilhéus

O Centro Estadual de Educação Profissional-CEEP do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus, da rede estadual de ensino da Secretaria de Educação da Bahia, está proporcionando uma nova experiência aos estudantes. A Web Rádio & TV CEEP do Chocolate vem integrando toda a comunidade escolar, com o tripé informação-educação-música.

A programação da Web Rádio & TV CEEP do Chocolate inclui o CEEP Notícias, com informações regionais, nacionais e internacionais; CEEP acontece com divulgação de atividades na escola, CEEP Empreinovar com incentivo ao empreendedorismo e inovação, Fala Professor com entrevistas de educadores e muita música de qualidade.

Toda a produção da emissora é realizada pelos estudantes, com a coordenação dos professores Alisson das Virgens Silva, do curso de História, e Sérgio Luis Nogueira, do curso de Química.

“O projeto Web Rádio & TV CEEP do Chocolate surgiu com uma proposta de viabilizar uma estrutura de estúdio e equipamentos para o desenvolvimento de uma Rádio Escola com uma programação temática contemplando a divulgação das ações e produções dos nove cursos técnicos ofertados pelo CEEP do Chocolate”, afirma o professor Alisson.

COMUNICAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

O objetivo é trabalhar os mais diferentes temas e habilidades comunicativas que ajudam a agregar valor aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, bem como visa ampliar a cidadania para atividades de intervenção e comunicação sociocultural.

As propostas de temáticas e programas foram construídas através de um diálogo entre escola, comunidade, entidades governamentais e todos os envolvidos no projeto; buscando valorizar comunicação, produção audiovisual, inclusão digital e a interação socioeducativa e midiática.

A estudante Iani Brito, do curso de Eletroeletrônica, que atua como locutora da Web Rádio & TV CEEP destaca que “essa experiência tem sido fascinante, porque podemos interagir com colegas e professores, colaborar no processo de educação e informação e conhecer como funciona o processo de comunicação social”.

Para o estudante Pedro Santos, do curso de Agroindústria, que faz estágio como operador na emissora “a rádio tem facilitado a minha comunicação com as pessoas, porque sou uma pessoa muito reservada, estou encantado com esse projeto, que integra mais a comunidade escolar do CEEP”.

A Web Rádio & TV CEEP do Chocolate pode ser acessada no Instagram (@radioceepchocolate) youtube e em breve poderá ter sua versão FM. A emissora funciona nos turnos matutino e vespertino do colégio, das 7;20 às 12 horas e das 13;30 às 16 horas.