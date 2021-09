Wenceslau Jr é eleito presidente do PCdoB de Itabuna

Os militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em votação durante a 15ª Conferência Municipal, na noite da última sexta-feira, 17 de setembro elegeram a nova direção executiva da sigla partidária em Itabuna e discutiram o planejamento estratégico de estruturação da legenda para os próximos embates políticos. O novo presidente é o ex Vice-prefeito de Itabuna Wenceslau Jr.

“Precisamos voltar às bases e organizar a população para resistir aos governos da direita, que estão acabando com os direitos sociais já conquistados”, disse Wenceslau em seu discurso pós eleição.

Um dos pontos de destaque foi a preparação do PCdoB em Itabuna para apoiar as bandeiras de luta em defesa das políticas públicas e dos movimentos populares de massa, além de reorganização das frentes de atuação nos segmentos de defesa da mulher, juventude, da classe trabalhadora e dos movimentos populares e comunitários.

A convenção foi realizada de modo virtual na plataforma Zoom. O encontro político-partidário contou com a participação do Presidente Estadual da Sigla Davidson Magalhães e da Deputada Federal Alice Portugal. A reunião foi o momento de debater a atual situação política municipal, estadual e nacional, por meio de apresentação de análise da conjuntura administrativa das três esferas.

A convenção foi marcada pela campanha de filiação, com o ingresso de novos quadros nas fileiras do PCdoB em Itabuna, como foi o caso ex Vereadora Charliane Sousa que pretende representar a sigla nas eleições de 2022.

A diretoria executiva do PCdoB em Itabuna ficou assim constituída:

1 Adriana dos Santos Souza Tumissa

2 Amanda Conceição Santos

3 Cascio Prates Ferreira

4 CHARLIANE SOUSA DA SILVA

5 Egnaldo Ferreira França

6 Gilson de Araújo Costa

7 GISLANE ALMEIDA DA PAIXÃO

8 HELINDUARTE SOUSA BATISTA

9 Jairo Araújo dos Santos

10 Jorge Barbosa de Jesus

11 JOSE ANTONIO PAIM DE ALMEIDA JUNIOR

12 José Carlos de Menezes Etinger

13 Josivaldo de Jesus Gonçalves

14 KEROLLAYNY BEHRMANN SANTOS

15 Leonício José Guimarães Santos

16 Luis Carlos Sena Ribeiro

17 Márcia Rosely Oliveira de Azevedo

18 Marcos Alves de Souza

19 Maria Cristina Vitório da Silva

20 MARIA LUCIA ROSA DE JESUS

21 PATTRICK OLBERA MONTEIRO

22 Paulo Eduardo Santana da Silva

23 PEDRO JORGE MATOS DE ALMEIDA

24 Rosana Santos de Santana

25 Solange do Nascimento Sousa

26 TÂMELA PEREIRA FRANÇA

27 Tania Maria Alves de Macedo

28 Thiago dos Santos Fernandes

29 Tiago Souza de Mendonça

30 Washington Luis Silva Santos

31 Wenceslau Auguto dos Santos Júnior

32 Wilmaci de Oliveira

33 Zilar Portela Santo