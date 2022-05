Wenceslau Júnior celebrou a inauguração do novo campus Jorge Amado da UFSB

O presidente do PCdoB de Itabuna, Wenceslau Júnior, participou nesta sexta-feira à tarde, da solenidade de inauguração do novo campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Ilhéus. Ele que, coordenou o comitê em defesa da criação da UFSB festejou a conquista. “É uma honra compartilhar desse momento. Faço parte dessa universidade, pois vivenciei as árduas lutas que culminaram nessa ocasião histórica”, declarou.

Emocionado, Wenceslau Júnior se lembrou das batalhas para a criação da UFSB. “Foram duras lutas, mas, sobretudo vitórias sobre essas adversidades. Parabéns a todos aqueles que idealizaram, implementaram, construíram e fizeram crescer essa instituição”, disse.

O campus funcionará em área cedida pela Ceplac, em Ilhéus, e a Reitoria continuará na Praça José Bastos, Centro, Itabuna. O edifício do Núcleo Pedagógico, que concentrará salas de aula e laboratórios, possui 6 mil metros quadrados de área. Ao todo, o investimento na infraestrutura atingiu cerca de R$ 61 milhões.

Foto: Marcos Alves