Wenceslau Júnior parabeniza Efson Lima pela posse na Academia de Letras de Ilhéus

Foi com imensa alegria que o presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Itabuna, Wenceslau Júnior, recebeu a notícia que seu amigo, o jurista Efson Lima será empossado nessa sexta-feira (22/4), às 19h, na Academia de Letras de Ilhéus (ALI), em Ilhéus. “Ele dará uma importante contribuição para que a Academia cresça ainda mais, pois se trata de um jovem doutor com inteligência imensurável. Tenho certeza que seus conterrâneos, assim como eu, que o admiram e acompanham sua trajetória acadêmica estão orgulhosos. Parabéns”, felicitou.

O recém-chegado integrante ocupará a cadeira de número 40 da entidade que, de acordo com seu regimento, possui 40 integrantes efetivos. Jovem doutor, Efson é um dos articulistas no centenário jornal A Tarde, de circulação estadual na Bahia e no Diário de Ilhéus – este último situado no município sede da ALI. O mais novo imortal também é um dos responsáveis por articular a realização do Festival de Literatura Sul-Bahia (FLISBA).