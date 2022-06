Wenceslau Júnior participa do PGP em Teixeira de Freitas

“Muito valiosa a participação popular junto ao plano de governo. Ouvir e inserir as demandas e propostas populares na administração pública é a forma correta de exercer a democracia”, pontuou o pré-candidato a deputado federal (PCdoB), Wenceslau Júnior, nesse sábado (11/06) pela manhã, durante o projeto Caravana Mais Bahia, do Programa de Governo Participativo (PGP 2022) do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas.

No encontro, o pré-candidato ao governo da Bahia (PT), Jerônimo Rodrigues, discutiu as demandas de modo geral da população do Extremo Sul. “O diálogo com a população e lideranças políticas são imprescindíveis para uma boa administração. Conto com vocês para que a Bahia continue no ritmo certo. Vamos juntos”, afirmou, acrescentando que, seu programa de governo vai estar alinhado com o projeto do ex-presidente Lula para reconstruir o Brasil e fazer ainda mais pela Bahia.

Amanhã (12/06), a caravana chega à Eunápolis. A reunião acontecerá, às 9h, no Hotel Portal.