Wenceslau Júnior participa dos festejos de aniversário dos 488 anos de história de Ilhéus

“Ilhéus é uma cidade que tenho especial carinho. Já morei no Pontal, no Malhado e na Conquista. Fico feliz pelos investimentos realizados pelo governador Rui Costa que têm mudado a cara de Ilhéus. Estou muito amimado com a idéia de puder representar esse município e lutar por mais investimentos”, declarou o pré-candidato a deputado federal, Wenceslau Júnior (PCdoB), durante os festejos do aniversário de 488 anos de fundação da antiga Vila de São Jorge dos Ilhéus.

Na data festiva foram entregues à população o Ginásio de Esportes Herval Soledade, totalmente requalificado com recursos próprios, e as escadarias do Alto da Legião, onde a comunidade também terá acesso a serviços de saúde. “O prefeito Mário Alexandre tem trazido, através do Governo Estadual, investimentos que entrarão para a história de Ilhéus e que promoveram melhores condições de vida e bem-estar para a população”, destacou o pré-candidato a deputado federal, agradecendo o gestor pelo convite para participar das festividades do aniversário do município e reafirmando o compromisso de dar continuidade ao trabalho em prol do desenvolvimento da cidade.