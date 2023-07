Wesley Safadão destaca o Ita Pedro como um dos maiores eventos juninos do Brasil  

“O que estou vendo aqui em Itabuna não vi em lugar nenhum, entre os inúmeros shows que realizamos neste mês de junho”. A afirmação é do cantor Wesley Safadão para uma multidão de mais de 100 mil pessoas durante sua apresentação como a principal atração nacional da 2ª noite do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil. Ele subiu ao palco no início da madrugada deste sábado, dia 1º.

O cantor ressaltou que a energia, a alegria e a vibração do público, que ocupava toda a extensão da Arena Zé Cachoeira e parte da Avenida Princesa Isabel, como algo ainda não visto durante sua turnê junina nos mais diversas cidades do País. “Itabuna está de parabéns por realizar uma festa tão bonita, com uma infraestrutura diferenciada e linda como esta. Vocês merecem tudo isso”, bradou.

Dirigindo-se aos responsáveis pela organização do Ita Pedro 2023, Wesley Safadão parabenizou o prefeito Augusto Castro e ao presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Aldo Rebouças, por realizar uma das maiores festas juninas do Brasil. Na sequência, levou a multidão ao delírio cantando sucessos de sua carreira e de outros grandes nomes da música brasileira dos mais diversos estilos.

Conduzindo o público com coreografias sincronizadas, Safadão protagonizou um dos mais belos e emocionantes momentos do Ita Pedro 2023. Quando cantou “Tu tava na revoada”, “Covardia”, “Tchau, pra quem namora” e “Pega o Guanabara” foi lindo de ver a interação entre o público e o artista. Em vários momentos, o cantor pediu às emissoras de TVs e demais veículos de comunicação que registrassem a interação da multidão e agradeceu às manifestações de carinho de todos que vieram de outras cidades para prestigiar o seu show em Itabuna.

A segunda noite do Ita Pedro 2023- O Maior São Pedro do Brasil também foi marcada pelo empolgante show da banda regional Trio da Huanna, que agitou o público no ritmo da quebradeira. Avançando pela madrugada do sábado, a cantora Cris Mel e as bandas Caxangá e Big Xote trouxeram o autêntico forró, o xote e um pouco do sertanejo no repertório, deixando um gostinho de quero mais.

Neste sábado, a partir das 19 horas, o Ita Pedro promete mais alegria com Mari Fernandez, Norberto Curvêllo, Kaio Oliveira, Cris Lima, A Tarraxada, Paulo Neto, Big Xote,Vitor Fernandes, Cacau com Leite e a grande atração da 3ª noite: Dorgival Dantas.

Veja a cobertura da festa, feita pelos fotógrafos Roberto Santos e Pedro Augusto.