Zagueiros do Bahia brilham e o tricolor bate o Bragantino

O Bahia venceu o segundo jogo consecutivo no Brasileirão ao passar pelo Bragantino na tarde deste domingo, 16, em Pituaçu. O time, comandado por Roger, segue com 100 por cento de aproveitamento no campeonato.

O zagueiro Juninho abriu o placar em favor do Bahia, no primeiro tempo. O Bragantino, melhor em campo, chegou ao empate. O gol da vitória do tricolor baiano foi marcado nos descontos pelo zagueiro Ernando.

Portanto, os zagueiros do Bahia mostraram aos atacantes como encontrar o caminho do gol. Um detalhe: tanto Juninho como Ernando usaram a cabeça para balançar a rede do Bragantino.