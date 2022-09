Zé Alberto e Augusto Castro fazem caminhada no São Caetano

Zé Alberto (PSB – 40.140) e o prefeito, Augusto Castro, percorreram o bairro São Caetano na tarde desta segunda-feira (26). O candidato a deputado estadual tem seguido uma agenda intensa, mas também, demonstrado ter fôlego de sobra.

“Estamos com tudo nessa reta final e até chegar à eleição no domingo muito trabalho ainda será feito. Estamos todos unidos rumo à vitória”, declarou Zé Alberto.

Nas ruas do São Caetano, muita demonstração de apoio e carinho dos moradores.

“Nossa campanha é um sucesso e Zé Alberto tem compromisso e responsabilidade de sobra. Tenho certeza que a vitória é certa”, exclamou Augusto Castro.

A agenda de campanha segue com corpo a corpo na Av. Itajuípe e Novo Horizonte, nesta terça. Já na quarta-feira (28), haverá caminhada com a chapa majoritária com concentração no Jardim do Ó, a partir das 15h.