Zé Alberto percorreu a região neste final de semana 

Uma verdadeira maratona. Assim foi o final de semana do candidato a Deputado Estadual, Zé Alberto (PSB – 40.140), que cumpriu uma agenda de campanha agitada na região.

Já na sexta-feira (23), juntamente com líderes políticos locais, Zé Alberto foi a Água Doce, distrito de Ibicuí. No sábado (24), uma carreata saiu de Itajú do Colônia em direção ao distrito de Palmira.

Emocionado, Zé Alberto agradeceu a receptividade da comunidade.

“Vocês proporcionaram uma das melhores recepções que eu tive durante todo esse período. Hoje nós temos chuva que há muito tempo não caia na região e é um sinal de benção do céu para nossa campanha, como também para esta comunidade”, declarou.

Ainda no sábado, Zé Alberto teve um encontro com os moradores de Cachoeira do Tremembé, em Maraú.

Domingo agitado

Na manhã do domingo (25), após o Terço dos Homens, na Igreja de Santo Antônio, Zé Alberto conversou com os moradores do condomínio Gabriela, em Nova Ferradas.

Logo após, Zé Alberto se juntou ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro, numa grande caminhada que saiu do Monte Cristo em direção à Califórnia. Em cada encontro, em cada abraço, se confirmou o apoio da população à candidatura de Zé Alberto à Assembleia Legislativa da Bahia.

O almoço aconteceu na casa do líder religioso, Pai Ailton, no Campo Formoso, Urbis IV. Na oportunidade, padre Tony deu a benção aos presentes e falou um pouco de Zé Alberto.

“Hoje estou duplamente alegre, primeiro por estar aqui entre amigos e segundo por encontrar meu candidato, Zé Alberto, que é um homem íntegro, diácono da Igreja, e comprometido com nossa comunidade”, afirmou.

À tarde, houve caminhada do bairro Santa Inês com vereadores, líderes locais e eleitores.