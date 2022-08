Zelito Miranda, forrozeiro baiano, morre em Salvador

O cantor Zelito Miranda, uma das referências da música nordestina, morreu na madrugada desta sexta-feira, 23, em Salvador. Ele, que tinha 66 anos de idade, se tratava de uma pneumonia e chegou a passar alguns dias na UTI.

Zelito Miranda começou a carreira com MPB, mas passou muito tempo com esse ritmo. Novo começo dos anos 80, lançou seu primeiro disco. Focado no forró, estilo Luiz Gonzaga, ele caiu nas graças do público e construiu uma carreira de sucesso.

Conheça um pouco do trabalho musical de Zelito Miranda.