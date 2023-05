Zem Costa critica transporte e defende volta da Emasa ao estado

O famoso “Senado” do Café Pomar segue a sabatina semanal com os pré-candidatos a prefeito de Itabuna, onde as ideias sobre variados temas são trazidas à baila. Na tarde/noite desta segunda-feira (22), o convidado foi Zem Costa (PSOL). Educador físico por formação e servidor da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), ele respondeu a indagações desde saneamento a educação e transporte.

Quando questionado sobre a sonhada atração de indústrias, geração de empregos e as dúvidas sobre o potencial da Barragem do Rio Colônia para sanar as dificuldades hídricas, ele argumentou: o investimento em adutoras poderá potencializar o uso da água fornecida pela barragem para atender diversas cidades da região.

“Para Itabuna eu sou contra qualquer tipo de adutora, porque a água já vem por gravidade; a vazão chega até Ilhéus, é o leito do rio. Mas falo em extensão de redes e adutoras para abastecer setores que fogem do leito do rio, como indústrias e grandes empresas. Podemos cortar por Ferradas, Nova Ferradas, Ibicaraí etc”, afirmou ao Diário Bahia.

No entender de Zem, o retorno do serviço de abastecimento ao governo estadual permitiria os investimentos que o município não tem condições de realizar. Ele pontuou sobre as ações da empresa estadual e alertou: “O prazo para devolver o serviço ao estado venceu em 2015”.

Ferramenta de inclusão

O pré-candidato, que já disputou eleições como candidato a prefeito e a deputado estadual, também explanou sobre a importância de Itabuna investir na educação em tempo integral – tal como fez o estado. “Escola em tempo integral é fundamental, principalmente para aqueles mais pobres. Porque na escola eles vão encontrar tudo: alimentação, que é o principal; muita gente vive do Bolsa Família… (…) Lá, eles fazem as três refeições e vão desenvolver muito, inclusive intelectualmente”, argumentou.

Além do fator alimentar, ressalta o valor das atividades recreativas aplicadas no turno oposto. “Trazer aos cidadãos os valores que, por exemplo, o esporte traz. O esporte é a maior e melhor ferramenta de inclusão social do mundo!”, enfatizou.

“Atlântico é uma piada”

Zem Costa fez, ainda, duras críticas ao serviço de transporte coletivo. “Retirou linhas de ônibus, isso é um absurdo! Prometeu estação de transbordo, wi-fi, essa Atlântico é uma piada”, alfinetou.

Quando perguntado se poderia compor chapa com partidos da chamada direita, ele lembrou ter construído a carreira política a partir do movimento estudantil e daí marchou junto aos ideais da dita esquerda. “Mas sei que tem gente boa de todos os lados”, ressalvou.

As sabatinas, realizadas sempre às segundas, são transmitidas ao vivo pelo Instagram do Café Pomar (@coffeepomar).