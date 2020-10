Em conversa informal com o editor do Blog do Thame, Daniel Thame, na manhã deste domingo (4), o empresário Zequinha do Katiquero, proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais de Itabuna, disse que ainda não tomou uma decisão sobre a reabertura ou fechamento definitivo do estabelecimento. Porém, estimulou, na entrevista o otimismo de seus fiéis clientes. Veja na matéria completa.